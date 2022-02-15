Космическая обсерватория IXPE NASA (исследователь рентгеновской поляриметрии) прислала первую фотографию. Обсерватория была запущена 9 декабря 2021 года и лишь на днях начала свою научную работу. Чтобы получить фотографию, обсерватория собирала данные с 11 по 18 января 2022 года. Снимок является доказательством того, что все инструменты на борту работают хорошо.

Первым изображением IXPE стал снимок Кассиопеи А. Этот объект представляет собой остатки звезды, взорвавшейся в XVII веке. Ударные волны взрыва нагрели окружающий газ до высоких температур и ускорили частицы космических лучей. В результате образовалось облако, светящееся в рентгеновском свете. Другие телескопы уже изучали Кассиопею А, но IXPE позволит исследователям взглянуть на ее по-новому.

Взгляд на Кассиопею А "по-новому"

Впервые Кассиопею А запечатлела обсерватория NASA Chandra в 1999 году. Тогда Рентгеновские снимки «Чандры» впервые показали, что в центре остатка сверхновой находится компактный объект, который может быть черной дырой или нейтронной звездой.

На изображении от IXPE насыщенность пурпурного цвета соответствует интенсивности рентгеновского излучения. На него накладываются данные высокоэнергетического рентгеновского излучения, показанные синим цветом, из рентгеновской обсерватории Chandra. Chandra и IXPE с различными типами детекторов фиксируют различные уровни углового разрешения или резкости.

Ценные данные IXPE о поляризации

Ключевое измерение, которое ученые проведут с помощью IXPE, называется поляризацией. Поляризация света содержит ключи к среде, в которой возник свет. Это способ посмотреть, как ориентируется рентгеновский свет при его перемещении в пространстве. Приборы IXPE также измеряют энергию, время прибытия и положение на небе рентгеновских лучей от космических источников. Ценные данные IXPE о поляризации от Кассиопеи А позволят ученым впервые увидеть, как степень поляризации меняется в остатке сверхновой диаметром около 10 световых лет.

В настоящее время исследователи работают с данными для создания первой в мире карты поляризации рентгеновского излучения объекта. Это откроет новые подсказки о том, как рентгеновские лучи рождаются на Кассиопее А.

Изучение самых загадочных и экстремальных объектов

IXPE был запущен на ракете Falcon 9 с мыса Канаверал и сейчас находится на высоте 600 километров над экватором Земли. Миссия представляет собой сотрудничество между NASA и Итальянским космическим агентством, а также научными сотрудниками в 12 странах.

Обсерватория IXPE в дальнейшем будет заниматься изучением некоторых из самых загадочных и экстремальных объектов во Вселенной.

Ранее porobnosti.ua сообщали о том, как новейший космический телескоп сделал первые потрясающие фото.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.