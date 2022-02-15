Рішення, для якого були підстави. Держдеп США докладно пояснив свою позицію - навіщо перемістили з української столиці своє посольство.

Отже, які були аргументи? Чим Львів безпечніший за Київ? І чи правда, що - залишаючи будівлю - американці знищили системи зв'язку та комп'ютери? Дмитро Анопченко розкаже більше.

Інструкції та правила з дипломатичної безпеки вимагають залишити посольство в момент, коли ситуація вже загострюється настільки, що подальше перебування становить крайню небезпеку для персоналу Амбасади. Невже зараз - саме такий момент? - хвилювалася преса й чекала роз'яснень.

Речник Дерджепу, вийшовши до преси, переконує: рішення не було спонтанним.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту США:

Ми відчували, що ці дії були абсолютно необхідними, а рішення, які ухвалювали, мали лише одну причину: безпека американських громадян і наших колег, які працюють на місці.

Прайс підтверджує, що, залишаючи будівлю, дипломати мають вивезти секретні документи; так само правила безпеки вимагають знищити частину паперів і комп'ютерного обладнання. У Києві це зробили, але він не має права повідомити більше деталей. А оскільки з української столиці забрали не лише консульських і дипломатичних співробітників, а й відкликали навіть морських піхотинців, які відповідали за безпеку, то охорону порожньої будівлі тепер передали українській Нацполіції.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту США:

Ми вдячні українській Нацгвардії, яка відтепер охоронятиме наше посольство в Києві. Звісно ж, ми налаштовані туди повернутися, коли для нас це буде безпечно.

Але що саме підштовхнуло команду Байдена до такого рішення?

І головне - чому оцінки щодо загрози, які ми чуємо від чиновників Держдепу, Пентагону, Білого дому, та заяви чиновників у Києві, - так різняться? Це доволі дивно, що Штати кажуть про "найвищий рівень загрози" і що "напад може статися в будь який момент, хоч завтра". Америка вже посольство забирає, а в Україні весь час запевняють, що не бачать підстав для повномасштабного вторгнення…

У Держдепі це коментують так: мовляв, роблять свої висновки з того, що бачать на кордоні, й абсолютно всі ці дані має Київ.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту США:

Ми в дуже тісній координації з нашими українськими партнерами. Вони мають усю ту інформацію, що є в нас. І ми ділимося величезними обсягами даних. На нашу думку, президент Путін ще не ухвалив рішення щодо подальших дій (щодо України), але загроза - вона тут, її всі бачать.

Дерджеп іще раз закликає громадян США терміново залишити Україну. Ба більше - визначився, як діятиме, якщо потрібна буде негайна евакуація. Дипломатів і співробітників західних структур зі Львова одразу ж вивозитимуть до Польщі, а для американців на українсько-польській ділянці кордону відкриють контрольно-пропускні пункти - їх контролюватимуть військовики з тих підрозділів, які Штати перекинули на польську територію.