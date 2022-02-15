На кінопремії "Оскар" з'явилася нова номінація [ Редактировать ]
На кінопремії "Оскар" з'явилася нова номінація! Тепер глядачі зможуть самостійно обрати улюблену стрічку, яка отримає неофіційну нагороду в спеціальній номінації. Голосування відбудеться в соцмережах. До того ж - троє інтернет-користувачів, які долучаться до голосування, стануть гостями наступної церемонії "Оскара", а ще п'ятеро - отримають подарунки. Така ініціатива на 94 церемонії кінопремії відбудеться вперше - за інформацією американських ЗМІ. До цих дій організатори заходу вдалися через падіння рейтингів останніх трансляцій "Оскара".
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