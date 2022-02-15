А біля парламенту сьогодні мітингували. На протест збирались.. антивакцинатори. Вимагали скасувати і ковід-щеплення, і карантинні обмеження. Люди кажуть - приїхали з різних куточків країни. Серед них багато й освітян. Їх ще торік усунули від роботи за відсутність щеплення.

Ілона Федорук, вчителька початкових класів, місто Камінь-Каширський:

Я вже четвертий місяць знаходжуся без заробітної плати. Я вважаю, що я маю своє право вибору, чи робити мені ці процедури медичні, чи не робити. Я хочу мати це право.

Ірина Пелепейко, співробітниця відділу комунікацій КНЕУ імені Вадима Гетьмана: