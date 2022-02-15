Антивакцинатори вимагали скасувати ковід-щеплення та карантинні обмеження [ Редактировать ]
А біля парламенту сьогодні мітингували. На протест збирались.. антивакцинатори. Вимагали скасувати і ковід-щеплення, і карантинні обмеження. Люди кажуть - приїхали з різних куточків країни. Серед них багато й освітян. Їх ще торік усунули від роботи за відсутність щеплення.
Ілона Федорук, вчителька початкових класів, місто Камінь-Каширський:
Я вже четвертий місяць знаходжуся без заробітної плати. Я вважаю, що я маю своє право вибору, чи робити мені ці процедури медичні, чи не робити. Я хочу мати це право.
Ірина Пелепейко, співробітниця відділу комунікацій КНЕУ імені Вадима Гетьмана:
В нас навіть так держава піклується, що без зберігання заробітної плати, без стажу роботи й без того, що ти маєш, якщо ти потім повертаєшся, наприклад, на роботу, то вже тобі не рахується відпустка.
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