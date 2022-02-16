Американские кардиологи назвали заболевание, которое может проявляться в молодом возрасте, и впоследствии привести к деменции. Опасность таит в себе гипертония. Об этом пишет Newsroom.heart.org.

Исследование началось более 30 лет назад. В нем приняли участие 142 человека в возрасте 20-40 лет: 58% мужчин и 42% женщин разного этнического происхождения.

Ученые изучали их МРТ головного мозга. Один раз его проводили в 30 лет, а второй - приблизительно в 55.

За этот период у некоторых появились видимые нарушения в мозге. В качестве причин патологии называлось высокое давление, высокий холестерин, а также большой индекс массы тела, курение.

Эти факторы увеличивают риск когнитивной дисфункции в среднем и пожилом возрасте. При этом наиболее серьезное воздействие оказала гипертония, то есть повышенное артериальное давление в молодости, говорится в заключении исследования.

Напомним, что ранее "Подробности" писали о способе защититься от деменции.