Названо заболевание молодых людей, которое грозит деменцией [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Американские кардиологи назвали заболевание, которое может проявляться в молодом возрасте, и впоследствии привести к деменции. Опасность таит в себе гипертония. Об этом пишет Newsroom.heart.org.
Исследование началось более 30 лет назад. В нем приняли участие 142 человека в возрасте 20-40 лет: 58% мужчин и 42% женщин разного этнического происхождения.
Ученые изучали их МРТ головного мозга. Один раз его проводили в 30 лет, а второй - приблизительно в 55.
За этот период у некоторых появились видимые нарушения в мозге. В качестве причин патологии называлось высокое давление, высокий холестерин, а также большой индекс массы тела, курение.
Эти факторы увеличивают риск когнитивной дисфункции в среднем и пожилом возрасте. При этом наиболее серьезное воздействие оказала гипертония, то есть повышенное артериальное давление в молодости, говорится в заключении исследования.
Напомним, что ранее "Подробности" писали о способе защититься от деменции.
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