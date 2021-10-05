Медики обнаружили неожиданные последствия гипертонии [ Редактировать ]
Источник: American Heart Association
У пожилых людей с диагнозом гипертония меньше размер мозга и выше риск развития деменции. К такому выводу пришла команда ученых из Австралии и Китая, исследование которых опубликовал журнал Американской кардиологической ассоциации.
Риск развития сосудистой деменции - распространенного нейродегенеративного заболевания, возникающего в результате нарушения кровотока в мозге, у пациентов с гипертонией в возрасте до 55 лет был на 45% выше. При этом чем в более раннем возрасте у пациентов них начало расти артериальное давление, тем выше риск деменции.
В качестве источника информации ученые использовали данные Британского биобанка - базы данных, содержащей подробную анонимную информацию о здоровье около полумиллиона британцев.
Исследователи сравнили объем мозга пожилых людей с нормальным кровяным давлением и тех, у кого в разном возрасте была диагностирована гипертония.
Хотя связь между гипертонией, здоровьем мозга и деменцией в более позднем возрасте хорошо установлена, до сих пор было неизвестно, влияет ли возраст начала гипертонии на эту связь.
В отличие от сосудистой деменции, ученые не обнаружили связи между возрастом на момент постановки диагноза гипертонии и риском развития болезни Альцгеймера.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, какие продукты нужно есть при гипертонии.
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