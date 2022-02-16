Коронавирус в Украине: данные за 16 февраля [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 872, медработников - 992). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 640 человек;
- летальных исходов - 310;
- выздоровели - 27 684.
65 805 человек были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 18 247 человек;
- вторую - 29 307;
- дополнительную дозу - 542;
- бустерную дозу – 17 709.
Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.
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