За минувшие сутки, 15 февраля, в Украине зафиксировано 31 513 новых подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 (из них детей - 2 872, медработников - 992). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 3 640 человек;

летальных исходов - 310;

выздоровели - 27 684.

65 805 человек были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 18 247 человек;

вторую - 29 307;

дополнительную дозу - 542;

бустерную дозу – 17 709.

Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.