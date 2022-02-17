Забруднене повітря щороку забирає близько 7 мільйонів життів.

Погана екологія вбила більше людей, ніж COVID-19. Про це йдеться у звіті ООН.

За їхніми даними, кількість смертей у всьому світі від хвороб, пов'язаних із забрудненням довкілля, на понад 15 разів перевищує показники жертв від насильства.

Приміром забруднене повітря щороку забирає близько 7 мільйонів життів. Найбільше через погану екологію страждають країни з низьким і середнім рівнем доходу.