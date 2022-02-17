Близько сотні людей загинули через повені в Бразилії [ Редактировать ]
Близько сотні людей загинули через повені в Бразилії. Найбільше постраждало місто Петрополіс, штат Ріо-де-Жанейро. Там негода спричинила масштабні зсуви ґрунту.
Велика вода зруйнувала десятки будинків, а також потрощила та знесла машини. Мер міста оголосив надзвичайний стан.
Пошуково-рятувальні групи розбирають завали у пошуках тих, хто вижив. Близько двох десятків людей уже вдалося врятувати.
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