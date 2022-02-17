У Великій Британії рекомендують вакцинувати дітей від 5 років [ Редактировать ]
Вакцинувати дітей віком від 5 років рекомендують у Великій Британії. Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі ковід-19.
Імунізація для дітей не є обов'язковою, проте рекомендована.
Для цієї вікової групи існує педіатрична вакцина від компанії Pfizer. Щеплення препаратом роблять з інтервалом 12 тижнів.
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