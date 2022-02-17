У Миколаївській школі для дітей з вадами слуху відбулися навчання з мінної безпеки [ Редактировать ]
Хвилі хибних мінувань раз у раз ширяться Україною. Найбільше від фейку страждали школи. Жодне з повідомлень не підтвердилося, але рятувальники спільно з правоохоронцями запровадили курс уроків з мінної безпеки. Про те, як відбулися навчання у Миколаївській школі для дітей з вадами слуху - дивіться далі.
У захисному шоломі цей школяр випробовує справжній металошукач. За його допомогою піротехніки виявляють вибухівку.
Цей урок із мінної безпеки у миколаївській школі організували надзвичайники. Проводили його спеціально для дітей з вадами слуху. Піротехніки та сапери показують снаряди, міни та гранати минулих воєн і сучасні. Під наглядом фахівців все можна взяти в руки, роздивитися і поставити будь-які питання.
Антон Ігнатенко, старший сапер відділення піротехнічних робіт:
Ми намагалися донести, що при виявленні вибухонебезпечного предмету їм не потрібно щось робити самотужки, перекладати, вилучати, а покликати когось з дорослих та доповісти в екстрені служби.
Спілкуватися з гостями допомагає дітям перекладач із жестової мови. Адже більшість цих школярів не чують та не говорять. Саме тому рятувальники підготували для них відеопосібник із сурдоперекладом про правила поводження у разі виявлення підозрілих предметів.
Олексій, учень інтернату для дітей з вадами слуху:
Я очень интересуюсь историей, всегда изучаю информацию в интернете по поводу Второй мировой войны. Знаю по поводу этих мин. Сегодня узнал, как обезвредить, предупредить всякие неприятные ситуации.
Олена Ковальова, вчитель української жестової мови:
Діти можуть прочитати, вони можуть щось подивитися. Те, що може озвучуватися голосом. Але вони не до кінця можуть розуміти цю інформацію. Коли вони переглядають такі ролики з перекладом на жестову мову, це для них дуже цінна інформація. Такої інформації вони не знайдуть ніде.
Діти з вадами слуху все довкола сприймають передусім візуально. Тож під ці особливості адаптували й евакуацію. Замість довгих дзвінків, команду "терміново вийти зі школи" подають спеціальні світлові сигнали.
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Для таких особливих учнів викладачі підготували й спеціальну літературу. Вона написана шрифтом Брайля. Знання діти отримують і з монітора - там демонструють адаптований відеоматеріал на тему пожежної безпеки.
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