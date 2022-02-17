На українських полігонах тривають масштабні навчання "Заметіль-2022". Наші кореспонденти спостерігали за такими маневрами української армії під Рівним. Регіон - один із тих, що межує з Білоруссю. Там понад двісті кілометрів спільного рубежу. Докладніше - в матеріалі моїх колег.

Бій зав'язався неподалік умовного кордону. За легендою, ворог перетнув держмежу. Першими його зустріли бійці тероборони. А згодом на допомогу прийшла армія. Проти умовного противника застосували американську та британську зброю.

Військовий на позивний "Бокс" із "Джавеліна" вистрелив уперше.

Позивний "Бокс", оператор ПТРК "Джавелін":

Ціль була на відстані півтора кілометра. Головний принцип стрільби з ПТРК "Джавелін" - це вистрілив і забув, що є дуже безпечно для військовослужбовця.

Усі стрільби - бойові. Від вибухів аж земля здригається, коли працює зброя союзників.

Боєць Олександр щойно підбив ворожий танк.

Олександр, гранатометник системи NLAW:

Промазати з нього нереально. Просто наводишся, затримуєш ціль. Пуск - ракета попадає стовідсотково.

Спільно діють артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи. Обороняють рубежі.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

На умовному полі бою бійці із завданням впоралися: ворога перемогли і відтіснили. Всі спроби противника відновити втрачені позиції отримали жорстку відсіч.

Так в умовах, наближених до реальних, на рівненському полігоні тренуються бійці чотирнадцятої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Її вояки від початку конфлікту на Сході протистоять ворогу. І хоч досвіду армійцям не позичати - тренуються залюбки.

Олександр Охріменко, командир 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого:

Бригада в достатній кількості отримала уже відповідні засоби вогневого ураження, поставки продовжують здійснюватися і в перспективі під час виконання бойових завдань ці засоби будуть використовуватися і у разі виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил, і у випадку реальної загрози вторгнення суміжної держави.

Та поки що - жодних натяків на ескалацію конфлікту, запевняють у Міноборони.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Ми не фіксуємо наявність ударних груп на кордонах з Україною і ми не фіксує необхідну інфраструктуру, яка супроводжує війська і дає можливість здійснювати ескалацію.

Результатами навчань і бійці, і їхні командири - задоволені.