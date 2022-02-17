Грузинські культурні діячі записали відеозвернення на підтримку України [ Редактировать ]
Відомі грузинські співаки, актори, спортсмени та політики записали відеозвернення на підтримку України. Зокрема, в ролику взяли участь Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, четвертий президент Грузії - Ґіорґі Марґвелашвілі. Вони наголосили, що вірять в український народ і його спроможність протистояти державі-агресорці. Також запевнили, що Грузія завжди всіляко підтримувала й підтримуватиме українців.
по теме
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з пані міністром закордонних справ Британії Ліз Трас.
Енергетична незалежність - запорука незалежності держави. Однією з перших серед країн ЄС це усвідомила Литва, створивши в порту Клайпеди термінал для скрапленого газу "Індепенденс" ("Незалежність").
Києву необхідна як військова підтримка, так і політична солідарність. І, цитую, "Литва її демонструє". Також Серапінас зазначив - посольство Литви найближчим часом не планує залишати Київ і переїжджати на захід України.
За два дні - з візитом до України прибуде очільниця МЗС Великої Британії - Ліз Трасс. Тоді ж Київ відвідає маршалок польського Сейму - Томаш Ґродзький.
Європарламент сьогодні збереться, щоб ухвалити надання Україні макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення РФ.