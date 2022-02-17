Прокурор не підтвердив свої повноваження на участь у процесі

Віктор Медведчук залишається під цілодобовим домашнім арештом. Київський апеляційний суд вкотре переніс розгляд скарги на запобіжний захід. Цього разу суд не отримав матеріали від першої інстанції. До того ж прокурор не підтвердив свої повноваження на участь у процесі. Нагадаю, політика підозрюють у державній зраді. Йдеться про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донбасу.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня затягивается вопрос рассмотрения этого дела для того, чтобы не рассматривать вообще или дотянуть до срока, когда снова Печерский суд будет решать вопрос об очередной мере пресичения. Я уверен в том, что в моих действиях по данному делу нет не только состава преступления, но и нет события преступления. Поэтому никаких мер присечения в отношении меня не должно избираться, а если они избраны то это является незаконным уголовным преследованием.

Лариса Чередниченко, адвокат Віктора Медведчука: