Віктор Медведчук залишається під цілодобовим домашнім арештом [ Редактировать ]
Віктор Медведчук залишається під цілодобовим домашнім арештом. Київський апеляційний суд вкотре переніс розгляд скарги на запобіжний захід. Цього разу суд не отримав матеріали від першої інстанції. До того ж прокурор не підтвердив свої повноваження на участь у процесі. Нагадаю, політика підозрюють у державній зраді. Йдеться про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донбасу.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня затягивается вопрос рассмотрения этого дела для того, чтобы не рассматривать вообще или дотянуть до срока, когда снова Печерский суд будет решать вопрос об очередной мере пресичения. Я уверен в том, что в моих действиях по данному делу нет не только состава преступления, но и нет события преступления. Поэтому никаких мер присечения в отношении меня не должно избираться, а если они избраны то это является незаконным уголовным преследованием.
Лариса Чередниченко, адвокат Віктора Медведчука:
Мы презентуем судьям наши доказательства, ибо мы тоже имеем право собирать доказательства в уголовном процессе и будем доводить до них нашу правовую позицию, которая заключается в том, что не было не только состава преступления в действиях Виктора Медведчука, а также иных лиц, которых следствие искуссвтенно делает его подельниками.
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