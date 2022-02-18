За три години в Петрополісі випала місячна норма опадів.

Трагедія в бразильському місті Петрополіс. Унаслідок потужної зливи та зсуву ґрунту загинули 104 людини, десятки зникли безвісти. На що перетворилося місто і як його жителі оговтуються після катастрофи - дивіться далі.

Ці кадри з бразильського міста Петрополіс, що розташоване в гористій місцевості неподалік Ріо-де-Жанейро, нагадують сцени з фільмів-катастроф. Потужні потоки води несуться схилом і змивають усе на своєму шляху.

За три години в Петрополісі випала місячна норма опадів. Просякнутий вологою ґрунт посунувся, ховаючи під собою будинки та їхніх мешканців. Частину міста на схилі буквально зрівняло з землею.

Усе сталося так швидко, що люди не встигли відреагувати на сирени, що попереджали про катастрофу.

Кауа Дантас, студент:

Нас давно попереджали, що станеться велика трагедія. Але ніхто не вірив, ніхто не звертав уваги. Адже щодня сильно дощить. Однак уперше зливи були такі сильні. Буквально за п'ять хвилин уперіщило так, що сталася катастрофа.

Від цілого району лишилося місиво з багнюки, уламків будівель, гілля дерев. Автомобілі на стовпах, перевернуті електроопори, багато бруду та води. Під завалами ще десятки зниклих безвісти. Уже зараз кількість жертв перевищила сто осіб.

Марсія Барбоза, вчителька:

Дуже сумно, люди не можуть спати. Шукають своїх рідних, кличуть їх. Це так складно пережити, ми за них уболіваємо.

Пошукова операція триває. Разом із рятувальниками працюють місцеві.

Хосе Карлос Пайва, втратив рідних:

Сьогодні я виношу тіла. Забрав тіло матері, вчора врятував рідного сина, сусідів. Із сином усе гаразд, він у лікарні. Мені вдалося витягнути його з багнюки, але маму мушу поховати.

Тимчасовий прихисток тим, хто залишився без домівки, надала місцева церква. У місті оголосили триденну жалобу.