Поминальні заходи зі вшанування загиблих на Майдані відбулися по всій Україні [ Редактировать ]
Поминальні заходи зі вшанування загиблих героїв Майдану відбулися по всій Україні. Про жалобні церемонії - далі мої колеги.
До меморіалу Небесної Сотні вшанувати пам'ять загиблих на Майдані у 2014 році прийшли сотні львів'ян. У всіх - зроблені власноруч паперові ангели - символ пам'яті.
Лідія Тарнавська, жителька Львова:
Хочемо, щоб ті ангелики символізували світлість їхньої душі, тому що їхня справа, мабуть, не марна. Ми сумуємо, дуже шкода. Але пам'ять також є вічною, тому ми хочемо пам'ять увіковічити. Слава Україні!
Події 18 лютого 2014 року Тетяна Мойса пам'ятає добре.
Тетяна Мойса, учителька, жителька Львова:
Це будо в ніч на 18 лютого. Були оті перші розстріляні наші хлопці й ота якась паніка, люди не знали, що робити і як діяти, але тим не менше вони себе підставляли під кулі, помагали.
Із щемким болем - Андріана, донька одного з Героїв Небесної Сотні - згадує свого батька. Андрій Дигдалович - як і решта загиблих - обстоював громадські свободи та інтереси своєї держави. За це отримав снайперську кулю.
Андріана Дигдалович, дочка Героя Небесної сотні:
Ці три дні дуже важливі. Не тільки для мене, для всіх. І ми маємо пам'ятати про подвиг Героя Небесної Сотні. Ми маємо пам'ятати що тоді, у 14 році ми здобули перемогу. Хоч страшною ціною. І зараз ми, як ніколи, маємо об'єднуватися, маємо розказувати про подвиг людей. І діти мають розуміти, що мирне небо у Львові, в Україні, воно дано нам не легко.
Андріана, школярка:
Цей день, коли ми вшановуємо пам'ять Героїв, які віддали життя для нас. І це найменше, що ми можемо для них зробити - вшанувати їхню пам'ять.
Паперових білих янголів розвісили й в Кропивницькому. Діти почепили їх на деревах на центральних площах міста. Прикрасили ними й меморіальну дошку землякові Віктору Чміленку - Герою України, який загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року на Інститутській у Києві.
Вікторія Поляновська, директорка Кропивницької альтернативної школи:
Ми три дні робили з дітками янголів на заняттях, з усіма класами від першого до 11, щоб діти розуміли, що це не просто поробка, а що це дійсно вшанування пам'яті загиблих героїв, те, що стосується кожного з нас.
Олександра Озерна, школярка:
Ми робили янгола з паперу, із клею і з ножицями. Ми повішали їх на ялинку про людей, що загинули.
Всеукраїнською тихою акцією "Ангели пам'яті" вшанували героїв Небесної сотні по всій Україні.
по теме
До каплички на Алеї Героїв Небесної Сотні люди несуть квіти й запалюють лампадки. А ще вішають на дерева білих паперових янголів. Вони символізують загиблих за Україну та віру в перемогу світла над темрявою.
У Києві до меморіального комплексу - квіти поклав мер столиці Віталій Кличко. З нагоди роковин він пообіцяв - учасникам бойових дій в Афганістані, а також родичам загиблих - матеріальну допомогу.
У її житті були одночасно й шалена популярність, і так багато трагедій… Про деякі з них розповідають тільки зараз, уже після смерті зірки. Дмитро Анопченко згадує співачку, яку так любила Америка.
Рівно 10 років тому, 11 лютого 2012-го, її знайшли в номері готелю в Беверлі-Гіллз. Незадовго до того, як Г'юстон мала співати на вечірці з нагоди вручення "Греммі", поліція виявила тіло у ванній кімнаті, поруч - відкрита пляшка шампанського…
На знак скорботи - вдарили дзвони Національного собору в американській столиці.