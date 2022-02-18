Офіційний Лондон скасовує видачу "золотих віз" для росіян [ Редактировать ]
Офіційний Лондон скасовує видачу так званих золотих віз для росіян - через воєнну агресію Росії проти України. Як повідомляє ВВС, таке рішення уряд Великої Британії ухвалив, аби, цитую, "зупинити корумповану еліту та заблокувати поширення брудних коштів". Нагадаю, програма "золотих віз" дозволяє іноземцям отримувати безстрокове право на проживання в країні чи громадянство в обмін на інвестиції. Щоб отримати таку візу - іноземець повинен інвестувати щонайменше два мільйони фунтів стерлінгів, і тоді - за п'ять років матиме право на постійне місце проживання.
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