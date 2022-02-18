Росіяни зберігають готовність напасти будь-якої миті - міністр оборони США [ Редактировать ]
Відведення військ - не видно. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія посилює свої резерви новими силами. За його словами, усе вказує на те, що росіяни зберігають готовність напасти будь-якої миті. Хоча в Кремлі вкотре заявили, що вони відводять війська. Крім того, напередодні американський сенат ухвалив резолюцію на підтримку України. Конгресмени обох партій задекларували намір - захищати нашу країну. У документі вони звернулися до Джо Байдена з вимогою запровадити жорсткі санкції проти Кремля - у разі вторгнення.
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