Відведення військ - не видно. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія посилює свої резерви новими силами. За його словами, усе вказує на те, що росіяни зберігають готовність напасти будь-якої миті. Хоча в Кремлі вкотре заявили, що вони відводять війська. Крім того, напередодні американський сенат ухвалив резолюцію на підтримку України. Конгресмени обох партій задекларували намір - захищати нашу країну. У документі вони звернулися до Джо Байдена з вимогою запровадити жорсткі санкції проти Кремля - у разі вторгнення.