І щойно закінчився терміновий брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра оборони Олексія Резнікова та Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Вони вчергове запевнили, що жодного силового сценарію Україна не розглядає. Пропоную послухати секретаря РНБО Олексія Данілова.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Сьогодні дві людини зробили заяву відносно евакуації громадян з території Донецької та Луганської областей - нібито наші військові збираються нападати на Донецьк, на Луганськ, для того, щоб звільнити наші території. Я можу заявити, що все це абсолютно не відповідає дійсності. Ніяких приказів на звільнення силовим шляхом наших територій, жодного такого наказу немає. У разі, якщо буде рішення звільняти територію, будуть великі жертви серед цивільного населення - такого бути не може. Це спроби спровокувати наші збройні сили, наші війська на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали.