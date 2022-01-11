В "ДНР" подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
С 1 января 2022 года в самопровозглашенной "ДНР" на 17% повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба "правительства республики".
Рост тарифов в "ДНР" с 1 января:
- на услуги теплоснабжения и централизованного горячего и холодного водоснабжения и водоотведения для населения - на 18%;
- на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовых территорий - на 10%.
- на тепловую энергию и горячую воду для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей - на 22% и 26%.
С 1 января 2022 года для категории потребителей "население" в оккупированных районах Донецкой области действуют следующие тарифы*:
- на услуги центрального холодного водоснабжения - 25,02 рубля за кубометр;
- на услуги центрального водоотведения - 11,61 руб. за кубометр;
- на услугу централизованного отопления - 14,76 руб. за квадратный метр в месяц на протяжении всего года;
- на горячее водоснабжение - 77,67 руб. за кубометр;
- на электрическую энергию - 1,56 руб. в случае потребления до 150 кВт⋅ч, от 150 до 800 кВт⋅ч - 2,12 руб.
* в рублях, обменный курс: 1 грн - 2,72 руб.
Кроме того, установлен предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий в размере 1,1.
Стоимость природного газа и тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) остаются без изменений.
Как сообщали "Подробности", в "ДНР" с 1 января 2022 года повысили пенсии (20%) и зарплаты сотрудников бюджетных организаций (25%).
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