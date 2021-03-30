За неявку в военкомат по повестке призывников будут штрафовать на 30 тыс. грн Источник: Министерство обороны Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта 256 голосами "за" поддержала во втором чтении президентский законопроект №3553 об изменении законов о военном призыве, который упрощает объявление мобилизации и ужесточает наказание за отклонение от военной службы.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" предусматривает:

создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Документ закрепляет норму, что граждан Украины не будут брать на работу без военного билета. Трудовой договор работодатель без этого документа подписать не сможет.

Резервистов (люди, которые уже служили или воевали) выделяют в отдельную категорию, которую можно мобилизовать в сжатые сроки (за одни сутки) указом президента, но не более чем на полгода.

В 6-7 раз поднимаются штрафы за нарушение правил воинского учета. Например, за неявку в военкомат по повестке, несвоевременную постановку на учет, нарушение порядка сборов для резервистов, утерю военных документов или их порчу. Штраф за первое нарушение составит 30-50 тыс. грн и до 105 тыс. грн - за повторное. Штрафы налагают военкомы.

Уклонение от воинского учета после предупреждения комиссара карается штрафом от 300 до 500 тыс. грн (300-500 минимумов доходов) или исправительными работами до двух лет. Уклонение военнообязанного или резервиста от сборов - от 500 до 700 тысяч штрафа или работы до двух лет. Тюремный срок за уклонение увеличивается с двух до трех лет.

Полиции разрешили доставлять юношей в военкомат. Раньше полиция таких прав не имела, а теперь после передачи фамилии уклониста в полицию она, при его задержании, может отправить его прямиком на службу.

Как сообщали "Подробности", в апреле-июне 2021 года призыву на срочную военную службу подлежат 14 246 юношей.

Напомним, что военный призыв в Украине впервые пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.