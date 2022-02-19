А те, що боронити свою землю українці готові - доводять магазини зі зброєю. Ажіотаж такий, - кажуть продавці, - що не встигають поповнювати асортимент. Уже зараз, щоби придбати, приміром, рушницю, доведеться чекати в черзі. Бо всі, що були, вже розпродані, або заброньовані. На яку зброю найбільший попит, а що в дефіциті? Іван Пінчук розкаже детальніше

Открываем трубку, передер, засыл. Это больше уже направленность спорт, а это уже комбинашка будет. Классика, в бою надежней.

Залякати не вийшло. А ось насмішити й розгнівати...

І хоча українці з гумором сприйняли ймовірні дати нападу Росії, утім, вирішили перестрахуватися. Пішли штурмувати зброярні.

Борис Ісаков, власник магазину зброї:

Охотничье оружие практически выпало. Т.е. двустволки, полуавтоматы покупают очень мало по сравнению с такими же сезонами за прошлые года. - Т.е. народ берет именно с прицелом не на охоту? - Да. На охоту на двухногую дичь. Скажем так.

Найбільший попит мають - нарізні, гладкоствольні карабіни та помпові рушниці.

Борис Ісаков, власник магазину зброї:

Если мы говорим про самооборону от мародеров - топ продаж это вот такие недорогие турецкие помпы. Цена здесь порядка 300 долл. т.е. 7-8 тыс. грн. Если мы говорим про тех людей, которые собираются с оружием в руках защищать страну - это такие винтовки R-15 американского производства или старый добрый Калашников.

Ціна такого карабіну - від восьмисот доларів. За іноземний - доведеться віддати трохи більше - 1200. Та якщо саму зброю ще можна придбати вільно, то набої - доведеться попошукати. Їх розбирають миттєво.

Борис Ісаков, власник магазину зброї:

Продажи увеличились, причем в первую очередь не по оружию, а по патронам. Т.е., кто является уже владельцем оружия, они кинулись закупать БК. По патронам действительно ситуация такая, что многие позиции просто выпали.

Зараз магазини дорозпродають залишки, а на нові постачання, - кажуть зброярі, - доведеться чекати кілька місяців. Адже Україна не має власного виробництва.

А есть картечь? Добрый день. - Все разобрали уже. - Ажиотаж? - Да. Народ тарится по полной программе. - Жалко.

Купують зброю і ті, хто раніше не мав з нею справи. За словами продавців, продаж рушниць і карабінів - зріс майже на третину. Стали в чергу й ті українці, які наразі ще оформляють документи.

Георгій Учайкін, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї:

З'явилося більше бажаючих, які насамперед звертаються до дозвільної служби за оформленням дозволів. Щодо того чи все це закінчується придбанням зброї, говорити зараз важко тому що процес оформлення дозволу займає певний час.

Олександр Фацевич, заступник Голови Національної поліції України:

Просто так людина не може: я хочу в магазин, прийшов, купив зброю. Треба отримати дозвіл на купівлю цієї зброї, дозвіл виписує підрозділ Національної поліції. Тобто потрібно зібрати відповідний пакет документів, пройти навчання.

Щоби впевнено тримати зброю в руках і не травмувати себе й людей поруч - краще піти по навички в тир, радять фахівці.

Віталій Алексєєв, експерт із вогневої та тактичної підготовки:

Три основных правила: оружие всегда заряжено. Мы не касаемся спускового крючка, пока не вывели оружие в цель. Не наводим оружие туда, куда не хотим стрелять.

Крім того, перед тим, як придбати зброю, варто визначитися, навіщо вона вам потрібна. Якщо мета - захистити себе й рідних - найкраще брати помпову рушницю.

Віталій Алексєєв, експерт із вогневої та тактичної підготовки:

Самое мощное оружие на близкой дистанции, потому что выстрел равнется трём тыс. джоулей. Если мы будем использовать патрон картечью, то данный выстрел равняется приблизительно как восемь одновременных выстрелов с пистолета ПМ. Т.е. это мощная штука и, как говорят, с помпы два раза не стреляют. Достаточно одного раза.

Для інших випадків - експерти радять карабін.

Віталій Алексєєв, експерт із вогневої та тактичної підготовки:

Если раньше люди рассматривали подход к оружию и выбор его, подготовку в качестве защититься с него, то сейчас исходя из ситуации, которая происходит в стране у нас, в любом случае, люди готовятся к войне.

Старый добрый калашников.

На руках в українців зараз - офіційно мільйон одиниць зброї. А неофіційно - цілих п'ять. І куди направлять свої рушниці власники за екстремальних умов - спірне питання, кажуть експерти. Тож, як і всі, сподіваються на мирне врегулювання конфлікту.