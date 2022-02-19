Сотні харків'ян вчилися тримати в руках зброю [ Редактировать ]
Цивільний вишкіл у Харкові. Сотні містян сьогодні вчилися тримати в руках зброю. Чи все вдавалося? Світлана Шекера бачила.
Зранку на стадіоні велелюдно.
Олена Оленіченко, харків'янка:
Мені краще знаходитись там, де якісь події відбуваються, ніж сидіти на ліжку і трястися від там чогось. Від страху, від припущень, від якоїсь там маячні. Тому я тут.
Люди різного віку, статі й підготовки. Усі кажуть - сподіваються на краще, але готуються - до оборони.
Вадим Батій, харків'янин:
Я, як свідомий харків'янин, як українець, як батько трьох дітей, просто зобов'язаний бути тут поруч з усіма побратимами, посестрами.
Марія Шапошнікова, волонтер:
Ми всі ці роки допомагали війську, виїжджали особисто, сітки й зараз плетемо. Всі гуртуємося, тільки разом, я вважаю, ми, як завжди, разом подолаємо.
Організатори цивільного вишколу пропонують кілька видів підготовки.
Данило Положухно, керівник ветеранського братерства у Харкові:
Навчаться медичної допомоги. Навчаться орієнтуванню на місцевості за картами. Будуть розбиратися в різних видах озброєння. Розбирати їх, чистити.
За інструкторів - люди з досвідом бойових дій. Вчать перезаряджати й розбирати автомати…
Отсоединяем магазин! Як триматися, коли в руках зброя... Повторяем процедуру. Готовы? Подготовились. Ап!
І як швидко маневрувати.
Я могу присесть, поставить ручку и выкинуть ноги назад.
Хто не бере в руки зброю - той повторював правила надання першої медичної допомоги.
Ніна Гайдук, харків'янка:
Тактична медицина - уміти перев'язати, зупинити кров, кровотечу. Ну хоч би такі елементарні речі, але знати й розуміти, як це зробит
На вишкіл сьогодні - прийшли майже вісімсот містян. Організатори пообіцяли такі тренування влаштовувати щонайменше раз на місяць.
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