Хто не бере в руки зброю - той повторював правила надання медичної допомоги

Цивільний вишкіл у Харкові. Сотні містян сьогодні вчилися тримати в руках зброю. Чи все вдавалося? Світлана Шекера бачила.

Зранку на стадіоні велелюдно.

Олена Оленіченко, харків'янка:

Мені краще знаходитись там, де якісь події відбуваються, ніж сидіти на ліжку і трястися від там чогось. Від страху, від припущень, від якоїсь там маячні. Тому я тут.

Люди різного віку, статі й підготовки. Усі кажуть - сподіваються на краще, але готуються - до оборони.

Вадим Батій, харків'янин:

Я, як свідомий харків'янин, як українець, як батько трьох дітей, просто зобов'язаний бути тут поруч з усіма побратимами, посестрами.

Марія Шапошнікова, волонтер:

Ми всі ці роки допомагали війську, виїжджали особисто, сітки й зараз плетемо. Всі гуртуємося, тільки разом, я вважаю, ми, як завжди, разом подолаємо.

Організатори цивільного вишколу пропонують кілька видів підготовки.

Данило Положухно, керівник ветеранського братерства у Харкові:

Навчаться медичної допомоги. Навчаться орієнтуванню на місцевості за картами. Будуть розбиратися в різних видах озброєння. Розбирати їх, чистити.

За інструкторів - люди з досвідом бойових дій. Вчать перезаряджати й розбирати автомати…

Отсоединяем магазин! Як триматися, коли в руках зброя... Повторяем процедуру. Готовы? Подготовились. Ап!

І як швидко маневрувати.

Я могу присесть, поставить ручку и выкинуть ноги назад.

Хто не бере в руки зброю - той повторював правила надання першої медичної допомоги.

Ніна Гайдук, харків'янка:

Тактична медицина - уміти перев'язати, зупинити кров, кровотечу. Ну хоч би такі елементарні речі, але знати й розуміти, як це зробит

На вишкіл сьогодні - прийшли майже вісімсот містян. Організатори пообіцяли такі тренування влаштовувати щонайменше раз на місяць.