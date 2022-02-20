В Европе "зверствует" разрушительный ураган: много жертв [ Редактировать ]
В нескольких странах Европы из-за разрушительного урагана "Юнис" погибли более десятка человек. Об этом сообщает новостное агентство BBC.
Таким образом, на территории Нидерландов погибли четыре человека, в Польше – тоже четыре, в Великобритании – три, в Германии и Бельгии – по два, в Ирландии – один человек. Большиство случаев гибели людей связаны с падением деревьев и сорванных ветром конструкций.
Отмечается, что ураган продвигался от Ирландии к Великобритании, затем через север Франции и страны Бенилюкса к Дании и Германии (там ураган получил название Зейнеп). Разгул стихии привел к обрыву линий электропередач, разрушению зданий и затоплению прибрежных территорий. Порывы ветра достигали скорости в 200 километров в час.
Читайте также, на Прикарпатье сильный ветер наделал беды. В частности, в селе Пнев Надворнянского района ураган сорвал крышу спортзала и котельной лицея на общей площади 180 м2, в городе Бурштын ветер повалил дерево, упавшее на маршрутный микроавтобус на стоянке.
Кроме того, в Польше в результате сильных порывов ветра тысячи людей остались без электроэнергии. Также ураган сорвал десятки крыш, есть пострадавшие и погибший, в Любушском воеводстве (юго-запад РП) несколько человек пострадало (один погиб) в связи с падением дерева на автомобиль.
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