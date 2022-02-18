В Польше в результате сильных порывов ветра тысячи людей остались без электроэнергии. Также ураган сорвал десятки крыш, есть пострадавшие и погибший.

Об этом сообщает польское издание rmf24.pl.

Как отмечается, в Любушском воеводстве (юго-запад РП) несколько человек пострадало (один погиб) в связи с падением дерева на автомобиль.

Кроме того, на автомагистрали А1 в направлении Гданьска из-за сильных порывов ветра перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.

Также в Кракове упал 30-метровый подъемный кран. Трое рабочих получили травмы.

"На одной из строительных площадок перевернулся кран. В городе все время сильные порывы ветра, ситуация довольно динамичная, вмешательств довольно много", - отметил Бартломей Росик из краковской пожарной команды.

Ранее писали, что в городе Самбор Львовской области на женщину во время непогоды упало огромное дерево. Пострадавшую госпитализировали.

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