В Україні вперше відзначили День єднання та провели мітинги [ Редактировать ]
Нове свято запропонували на Банковій. Адже, саме 16 лютого, за даними деяких західних ЗМІ, мало відбутися вторгнення.
Цього дня по всій Україні провели мітинги на підтримку України. У різних містах влаштували автопробіги, розвішували національні прапори й створювали живі ланцюги єдності.
Долучилися і медіа. 16 лютого майже всі центральні українські телеканали транслювали марафон єднання.
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