Юрій Бойко пояснив як впливає на економіку воєнна істерія [ Редактировать ]
Як оцінює роботу депутатів та наслідки інформаційної істерії навколо можливого вторгнення лідер опозиції Юрій Бойко, далі.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мир в Україні. Що має зробити Рада?
Так парламент как раз основная работа и будет политическая - там надо принимать закон об особом статусе, об амнистии, и я считаю, что вот это на самом деле задача парламента.
Як впливає на економіку воєнна істерія?
Идет падение золотовалютных резервов, потому что поддержка гривны стоит. Палят каждый день сумасшедшие деньги, и инвесторы выводят деньги из страны и люди не....вкладывают в производство бизнесмены, припрятывают деньги до лучших времен… А все это вместе останавливает страну, останавливает ее развитие, этот психоз естественно должен быть остановлен и только мирными инициативами введения Минских соглашений вот всех, которые дают возможность избежать обострения.
Чи потрібен Україні День єдності?
Нельзя вводить праздник так административно просто так, потому что как-то захотелось. Есть День соборности, ну как-то связано еще у нас с обьединением двух частей Украины, есть другие праздники. Вместо того, чтобы работать, людям опять какое-то очередное зрелище предлагают. Вместо этой болтовни лучше бы реальными делами обьединяли бы страну, а не обьявляли очередной административный праздник.
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