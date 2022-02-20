Юрій Бойко оцінив роботу депутатів та наслідки інформаційної істерії навколо можливого вторгнення.

Як оцінює роботу депутатів та наслідки інформаційної істерії навколо можливого вторгнення лідер опозиції Юрій Бойко, далі.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мир в Україні. Що має зробити Рада?

Так парламент как раз основная работа и будет политическая - там надо принимать закон об особом статусе, об амнистии, и я считаю, что вот это на самом деле задача парламента.

Як впливає на економіку воєнна істерія?

Идет падение золотовалютных резервов, потому что поддержка гривны стоит. Палят каждый день сумасшедшие деньги, и инвесторы выводят деньги из страны и люди не....вкладывают в производство бизнесмены, припрятывают деньги до лучших времен… А все это вместе останавливает страну, останавливает ее развитие, этот психоз естественно должен быть остановлен и только мирными инициативами введения Минских соглашений вот всех, которые дают возможность избежать обострения.

Чи потрібен Україні День єдності?

Нельзя вводить праздник так административно просто так, потому что как-то захотелось. Есть День соборности, ну как-то связано еще у нас с обьединением двух частей Украины, есть другие праздники. Вместо того, чтобы работать, людям опять какое-то очередное зрелище предлагают. Вместо этой болтовни лучше бы реальными делами обьединяли бы страну, а не обьявляли очередной административный праздник.