Україна стане головною темою на засіданні Радбезу США [ Редактировать ]
Україна стане головною темою і сьогодні. На засіданні Радбезу США.
Джо Байден скликає термінову нараду. За анонсами, на ній серед іншого мають обговорити результати Мюнхенської конференції з безпеки.
Щойно з'являються якісь новини із засідання американського радбезу, ми обов'язково розкажемо вам у випуску.
по теме
Речник Дерджепу, вийшовши до преси, переконував: рішення не було спонтанним.
Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.
Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона. І запросив його відвідати Україну найближчими днями.
За його словами, ситуація може вийти з-під контролю будь-якої миті. І якщо Росія все ж наважиться на вторгнення, влада Сполучених Штатів не надсилатиме своїх військових задля евакуації.
Сенат просить допомогти. Група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа Президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки.
Президент Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности США. На нем обсудили последние изменения относительно "наращивания российских войск на границах Украины". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, больше деталей заседания не приводится