Українська армія готова до будь-якого сценарію - Ганна Маляр [ Редактировать ]
На сьогодні Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності. Українські військовослужбовці готові до будь-якого сценарію розвитку подій, і паніки на фронті немає. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Насправді паніка є у наших смартфонах. Ваша довіра - це наша сила. Наша - це збройних сил. Нам дуже важлива ця довіра.... Усі ці дні у нас регулярно виходять заяви і міністра оборни, і головнокомандувача ЗСУ, і ми наголошуємо на тому, що якщо загроза нашим військовим і нашому цивільному населенню, то наші збройні сили - відповідають. Але ми повинні чітко розрізняти, коли є ця реальна загроза, коли є ескалація, і коли є провокація для того, щоб знайти цей привід, аби розпочати більш серйозні дії. Сьогодні вся майстерність полягає у тому, щоб відрізняти одне від іншого.
Анна Маляр наголосила на тому, що у Російської Федерації є одна мета - це повний політичний контроль над Україною.
Але це не кінцева мета. Кінцева мета - це зруйнувати політичні і безпекові союзи західних країн. І це сигнал насамперед для них. Тому що ми дійсно на сьогодні є щитом Європи. Нам складно, але ми протистоїмо сьогодні величезній російській армії. І на сьогодні це амбіції саме на те велику ціль.
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