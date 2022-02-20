На сьогодні Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності. Українські військовослужбовці готові до будь-якого сценарію розвитку подій, і паніки на фронті немає. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Насправді паніка є у наших смартфонах. Ваша довіра - це наша сила. Наша - це збройних сил. Нам дуже важлива ця довіра.... Усі ці дні у нас регулярно виходять заяви і міністра оборни, і головнокомандувача ЗСУ, і ми наголошуємо на тому, що якщо загроза нашим військовим і нашому цивільному населенню, то наші збройні сили - відповідають. Але ми повинні чітко розрізняти, коли є ця реальна загроза, коли є ескалація, і коли є провокація для того, щоб знайти цей привід, аби розпочати більш серйозні дії. Сьогодні вся майстерність полягає у тому, щоб відрізняти одне від іншого.

Анна Маляр наголосила на тому, що у Російської Федерації є одна мета - це повний політичний контроль над Україною.