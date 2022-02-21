Евакуйовані з ОРДЛО дві доби чекають у холодних автобусах на території Ростовської області - без їжі та медичної допомоги. А частину людей розмістили у спортзалі Таганрога. РФ не забезпечила їх обіцяним притулком. Про це у Telegram заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. І звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити належні умови перебування громадян України у РФ.