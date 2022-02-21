Інформаційні фейки та залякування населення - традиційні інструменти РФ [ Редактировать ]
Поширення неправдивої інформації та залякування населення - вже традиційний інструмент у гібридній війні проти України. Щоправда, зараз Москва застосовує його особливо активно. Про це в ефірі програми "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони України Анна Маляр.
Анна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Це традиційні методи РФ - це створення фейків, залякування населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, там сіяння паніки. І нагнітання ситуації, нібито, українські збройні сили збираються силоміць повертати ці території. Насправді треба сказати, що наша стратегія - тільки мирний, дипломатичний шлях.
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На цьому в ефірі програми "Подробиці Тижня" наголосила заступниця міністра оборони України Анна Маляр.
Саме тому у Вашингтоні "діють дуже обережно". При цьому речник оборонного відомства стверджує, що, за даними супутникового спостереження, Москва й досі стягує війська до українських кордонів.
Про це в програмі "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр. За її словами, лише з Америки до Києва вже прибуло понад дві тисячі тонн озброєння й боєприпасів.
Президент Джо Байден провел заседание Совета национальной безопасности США. На нем обсудили последние изменения относительно "наращивания российских войск на границах Украины". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, больше деталей заседания не приводится
А те, що боронити свою землю українці готові - доводять магазини зі зброєю. Ажіотаж такий, - кажуть продавці, - що не встигають поповнювати асортимент.