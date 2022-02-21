Поширення неправдивої інформації та залякування населення - вже традиційний інструмент у гібридній війні проти України. Щоправда, зараз Москва застосовує його особливо активно. Про це в ефірі програми "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони України Анна Маляр.

Анна Маляр, заступниця міністра оборони України: