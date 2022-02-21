75% бойових підрозділів РФ розгорнуті та готові до бою [ Редактировать ]
Москва не знижує військовий тиск на Україну. 75% бойових підрозділів, розташованих біля наших кордонів, вже розгорнуті й готові до бою. Такі дані американської розвідки наводить CNN. Йдеться про 120 зі 160 російських батальйонних тактичних груп, що стоять в межах 60 км від української території. Також у наш бік розгорнуто близько 35 - із 50 відомих Сполученим Штатам - дивізіонів протиповітряної оборони. І це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу. Окрім того, Федерація через морські навчання заблокувала великі ділянки вздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів.
по теме
Поширення брехливої інформації та залякування населення - вже традиційний інструмент у гібридній війні проти України. Щоправда, зараз Москва застосовує його особливо активно.
З них випливає, що підрозділи, які раніше були в гарнізонах, тепер займають польові позиції. Також помічені численні нові розгортання бронетехніки та військ на північний захід від Бєлгорода.
Про це свідчать дані української розвідки, - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, нині в прикордонних районах зосереджено майже 150 тисяч російських військових.
Про це в ефірі програми "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони України Анна Маляр.
Про це в програмі "Подробиці Тижня" розповіла заступниця міністра оборони Анна Маляр. За її словами, лише з Америки до Києва вже прибуло понад дві тисячі тонн озброєння й боєприпасів.