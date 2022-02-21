Москва не знижує військовий тиск на Україну. 75% бойових підрозділів, розташованих біля наших кордонів, вже розгорнуті й готові до бою. Такі дані американської розвідки наводить CNN. Йдеться про 120 зі 160 російських батальйонних тактичних груп, що стоять в межах 60 км від української території. Також у наш бік розгорнуто близько 35 - із 50 відомих Сполученим Штатам - дивізіонів протиповітряної оборони. І це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу. Окрім того, Федерація через морські навчання заблокувала великі ділянки вздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів.