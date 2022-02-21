Міністр оборони Білорусі не завершуватиме "військові навчання" [ Редактировать ]
А "військові навчання" в Білорусі - не зупинятимуть. Мовляв, через "загострення ситуації на Донбасі". Таке заявив міністр оборони Білорусі - Віктор Хрєнін. За його словами, армію перевели у підвищений рівень готовності. Нагадаю, спільні російсько-білоруські військові навчання розпочалися 10 лютого та мали завершитися вчора. Після маневрів бійці РФ мали повернутися до місць постійної дислокації. Принаймні, у цьому запевняло і Міноборони Росії, і речник президента РФ Дмитро Пєсков, і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макєй.
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Таке заявив міністр оборони Білорусі - Віктор Хренін. За його словами, армію перевели у підвищений рівень готовності.
Спільний вишкіл Білорусі та РФ - "Союзная решимость 2022" - мають завершитися 20 лютого. Раніше в Кремлі заявляли, що Росія та Білорусь "стикаються з безпрецедентними погрозами".
Що думають із цього приводу українці, які живуть на білоруському рубежі? На рубежі - все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди.
Наразі Збройні сили Росії на навчаннях зосереджені на посиленні білоруського кордону - відпрацьовують завдання з пошуку, блокування та знищення незаконних збройних формувань.
Росія нарощує свій контингент поблизу українсько-білоруського кордону. Для участі в десятиденному вишколі до Білорусі, за офіційними даними, перекинуто 30 тисяч російських солдатів.