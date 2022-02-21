Евросоюз направил Украине палатки, спальники, маски и 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Страны ЕС направили Украине через европейский механизм гражданской обороны экстренную помощь в виде палаток, спальников, масок и перчаток, лекарств и 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.
Как только Украина попросила нас помощи, мы работаем 24 часа в сутки, чтобы помочь ее властям. Экстренная помощь в сфере гражданской обороны уже в пути.
Помощь выделили Франция, Австрия, Ирландия, Румыния и Словения. Она включает:
- свыше миллиона нестерильных масок;
- более 250 тыс. пар перчаток;
- по 5 тыс. упаковок антибиотиков, анальгетиков и противовоспалительных средств;
- 10 дизельных генераторов;
- свыше 300 палаток;
- 2 тыс. одеял;
- 300 спальников;
- 25 биотуалетов;
- свыше 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.
15 февраля Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины направила в ЕС и НАТО список с запросом экстренной помощи в сфере гражданской обороны в рамках подготовки к "крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население".
Напомним, что Эстония согласилась подарить Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил на Донбассе.
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