Страны ЕС направили Украине через европейский механизм гражданской обороны экстренную помощь в виде палаток, спальников, масок и перчаток, лекарств и 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает ТАСС.

Как только Украина попросила нас помощи, мы работаем 24 часа в сутки, чтобы помочь ее властям. Экстренная помощь в сфере гражданской обороны уже в пути.

Помощь выделили Франция, Австрия, Ирландия, Румыния и Словения. Она включает:

свыше миллиона нестерильных масок;

более 250 тыс. пар перчаток;

по 5 тыс. упаковок антибиотиков, анальгетиков и противовоспалительных средств;

10 дизельных генераторов;

свыше 300 палаток;

2 тыс. одеял;

300 спальников;

25 биотуалетов;

свыше 53 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.

15 февраля Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины направила в ЕС и НАТО список с запросом экстренной помощи в сфере гражданской обороны в рамках подготовки к "крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население".

Напомним, что Эстония согласилась подарить Украине современный модульный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил на Донбассе.