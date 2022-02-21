У світі проходять акції підтримки України [ Редактировать ]
Десятки людей з українськими прапорами та символікою зібралися на акцію підтримки у Вашингтоні. Вони висловили свою позицію проти агресивних дій Росії.
Та закликали американського президента Байдена чітко окреслити червоні лінії, які не має переходити Путін. Ще численніший мітинг української діаспори та друзів нашої країни зібрався в Мадриді.
Люди прийшли з плакатами проти війни та із закликами до Росії зберегти мир у Європі. Акція підтримки України також відбулася у Швеції.
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На вулицю вийшла і наша діаспора, а ще грузини, литовці і самі німці.
Люди з українськими прапорами та символікою зібралися на акцію підтримки у Вашингтоні. Акція підтримки України також відбулася у Швеції.
Десятки людей з українськими прапорами та символікою зібралися на акцію підтримки у Вашингтоні. Вони висловили свою позицію проти агресивних дій Росії, яка згромадила свої війська поблизу українського кордону.
У різних містах влаштували автопробіги, розвішували національні прапори й створювали живі ланцюги єдності.
У Дніпрі - із файєрами та прапорами бойових підрозділів. А у Львові - з величезним державним стягом. І усе заради того, аби показати: ми всі - єдині й готові захищати свою землю.