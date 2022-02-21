Люди прийшли з плакатами проти війни та із закликами до Росії зберегти мир у Європі.

Десятки людей з українськими прапорами та символікою зібралися на акцію підтримки у Вашингтоні. Вони висловили свою позицію проти агресивних дій Росії.

Та закликали американського президента Байдена чітко окреслити червоні лінії, які не має переходити Путін. Ще численніший мітинг української діаспори та друзів нашої країни зібрався в Мадриді.

Люди прийшли з плакатами проти війни та із закликами до Росії зберегти мир у Європі. Акція підтримки України також відбулася у Швеції.