Соцсеть Truth Social, созданная экс-президентом США Дональдом Трампом и запущенная вечером в воскресенье, утром 21 февраля заняла первое место по загрузкам среди бесплатных приложений в американском Apple App Store. Об этом сообщает Reuters.

После появления в App Store приложение Truth Social стало автоматически загружаться на гаджеты Apple, если их хозяева ранее оставляли заявку. Ряд пользователей сообщили о проблемах при загрузке приложения, некоторым пришло сообщение о включении их в лист ожидания "в связи с огромным спросом".

Напомним, что Трамп объявил о создании собственной соцсети в октябре 2021 года, а в начале декабря стало известно, что медиакомпания Digital World Acquisition Corp. привлекла в проект инвестиции на $1 млрд.

Напомним, что после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа в начале января, Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа, а Twitter навсегда "забанил" 45-го президента США.

Ранее "Подробности сообщли о том, что Дональд Трамп зарегистрировался в политической соцсети Campaign Nucleus и запустил персональный сайт для общения с его сторонниками.