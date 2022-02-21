Від фінансової грамотності до театрального мистецтва! В Одесі запрацював новий Університет третього віку. Тут літні люди можуть здобувати нові знання та навички, до того ж, безоплатно.

Як це працює навіть без втручання держави - дивіться далі.

- А чого ти така нарядна, весела, куди ти йдеш? - Я така весела, я вчора з таким чоловіком познайомилась, такий гарний, такий високий!

Ось так в університеті третього віку "Протон" відбуваються заняття зі сценічної майстерності. Студенти, а це люди пенсійного віку, вчаться передавати емоції, імпровізувати. Викладач каже: головна мета, щоб учні відчули впевненість у собі.

Олександр Перуцький, викладач-волонтер:

К большому сожалению, жизнь учила и продолжает учить нас стесняться, так вот мы прежде всего на этой сцене научим людей правильно подавать себя, раскрывать свои мысли, эти мысли оформлять в красивые слова и красивые жесты!

Наразі в університеті шістнадцять дисциплін: від іноземних мов, занять йогою і танцями до основ підприємництва. Інформацію про виш люди віком "шістдесят плюс" передають із вуст у вуста - адже навчання безкоштовне: є проєктом благодійного фонду. Один із найпопулярніших предметів - сучасні технології: тут на пальцях роз'яснюють усі хитрощі смартфонів.

Олена Яцина, студентка:

Я узнала, что такое облака. Я знала, что они у нас есть, но не знала, как ими пользоваться, потому что это освобождает память в телефоне, которая всем нам нужна и которой вечно не хватает, то есть я узнала, как это всё туда перевести и при этом не потерять ни одно фото.

Викладають предмети за власним покликанням - фахівці-волонтери. Заняття влаштовують раз на тиждень, а місцем їх проведення здебільшого стають бібліотеки, творчі студії, хаби, які погоджуються взяти участь у проєкті.

Оксана Вихованець, регіональний менеджер Університету третього віку "Протон":

Тобто один студент протягом дня може відвідати три-чотири або одне-два заняття - залежить від того, скільки він вибрав для себе. Студент телефонує нам або заходить на сайт і залишає замовлення - ми на його електронну адресу відправляєм анкету, де він бачить, які предмети ми пропонуємо.

Філіали університету працюють уже в кількох регіонах країни. Головна його мета - щоб люди літнього віку не залишалися на самоті, набували нових знань, ідей, і головне - мали можливість їх реалізовувати.