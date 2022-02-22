Двоє українських армійців загинули напередодні на Сході країни [ Редактировать ]
Двоє українських армійців загинули напередодні на Сході країни. 18 - поранено. За добу бойовики майже 90 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил, понад - 60 з них із застосуванням забороненого великокаліберного озброєння. З потужних мінометів, гранатометів і кулеметів супротивник гатив уздовж усієї лінії розмежування. Від початку поточної доби окупаційні війська обстріляли околиці Щастя і Маріуполя. Об'єднані сили контролюють ситуацію й адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.
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