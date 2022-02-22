В ГСЧС подготовили десять советов гражданам на случай экстренных ситуаций. Спасатели призывают пройди самоподготовку, руководствуясь следующими правилами в установленном алгоритма действий.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Украинцам рекомендуют:

по возможности, узнайте, где находится ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;

проверьте наличие аварийного выхода;

сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

проверьте в аптечке средства оказания медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;

подготовьте средства пожаротушения;

позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения в случае отключения энергоснабжения (фонари, свечи);

подготовьте средства для приготовления пищи в случае отсутствия газа и электроснабжения;

соберите самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие;

позаботьтесь об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района,

в холодное время года подумайте об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.

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