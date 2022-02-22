Украинцам дали 10 советов на случай экстренной ситуации: список [ Редактировать ]
В ГСЧС подготовили десять советов гражданам на случай экстренных ситуаций. Спасатели призывают пройди самоподготовку, руководствуясь следующими правилами в установленном алгоритма действий.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Украинцам рекомендуют:
- по возможности, узнайте, где находится ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;
- проверьте наличие аварийного выхода;
- сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
- проверьте в аптечке средства оказания медицинской помощи и подумать, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;
- подготовьте средства пожаротушения;
- позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения в случае отключения энергоснабжения (фонари, свечи);
- подготовьте средства для приготовления пищи в случае отсутствия газа и электроснабжения;
- соберите самые необходимые вещи и документы на случай экстренной эвакуации или перехода в укрытие;
- позаботьтесь об исправности транспортного средства и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района,
- в холодное время года подумайте об альтернативном обогреве жилья на случай отключения централизованного отопления.
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