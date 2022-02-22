По всій країні стартував шлюбний марафон через унікальну дзеркальну дату [ Редактировать ]
Весільний марафон стартував по всій країні. Причина тому - сьогоднішня унікальна дзеркальна дата - 22.02.2022. Тож створити сім'ї саме цього дня вирішили сотні пар. У Черкаському палаці одружень нині щільний графік роботи. Із молодятами поспілкувалися наші журналісти.
Така юрба гостей у черкаському РАЦСі від дев'ятої ранку. Для кожної пари молодят час суворо обмежений, адже за 15 хвилин уже чекають наступну.
-Тож нехай поцілунок поєднає ваші душі, а ми оплесками підтримаємо вас.
Анастасія і Григорій сьогодні одружились одними з перших. І хоча дату справді вибирали особливу, рецепт щасливого подружнього життя, переконані, в іншому.
Анастасія і Григорій, молодята:
-Кохання, тільки кохання. Просто так совпало, сподобалась дата і вирішили вибрати.
Лише в міському РАЦСі сьогодні планують розписати майже сорок пар, а це - удвічі більше, ніж зазвичай. Деякі записувалися саме на цей день ще за три місяці до весілля.
Лідія Литовкіна, начальниця відділу РАЦС у Черкасах:
Сподіваємось, що для всіх це буде визначна дата, що вон запам'ятається і назавжди викарбується в пам'яті молодят і нас зокрема. Нам дуже приємно бути причетними до такої події і дуже раді, шо такий день є робочим і ми можемо зробити щасливими так багато молодят.
Молодята зізнаються: особливого значення магії чисел не надають, лише хотіли, щоб день весілля запам'ятався.
Євгеній і Олександра, молодята:
Все в інстаграмі було, ми побачили, шо вже тіпа 30 пар зареєстровано і такі "та давай і ми так рішили". Думаємо, важко і так забуть, але єслі шо, мені нагадають.
Скільки загалом одружилося пар, у РАЦСі зможуть сказати лише за добу, адже окрім запланованих церемоній тут чекають ще й на тих, хто наважиться скористатися послугою "шлюб за добу".
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