Вторгнення в Україну вже почалося - про це заявив британський уряд на чолі з прем'єром Борисом Джонсоном. Сполучене Королівство оголосило нові санкції проти Росії. До наявного чорного списку додають ще трьох соратників Путіна, а також п'ять російських банків. З подробицями з Лондона - Світлана Чернецька.

Шоста ранку в британській столиці. На Даунінг-стріт,10 збираються високопосадовці на екстрене засідання "Кобра". Такі зустрічі скликають лише у разі надзвичайних ситуацій. Доки прем'єр радиться з міністрами, представник уряду в прямому ефірі називає останні події "вторгненням в Україну".

Саджид Джавід міністр охорони здоров'я Великої Британії:

З дій президента Путіна очевидно, що він вибрав конфронтацію, а не діалог. Ми прокидаємося в дуже темні часи й ми знаємо, що це справжня перевірка, зокрема для Західної Європи, щоби ми згуртувалися, працювали разом, бо ми пам'ятаємо, що стається, коли агресії залишаються непокараними.

Нові санкції проти Росії прем'єр оголосив на засіданні парламенту. Обмеженнями покарали трьох російських бізнесменів із близького оточення Путіна: Геннадія Тимченка, братів Бориса й Ігоря Ротенбергів. Вони поповнили список зі ста вісімдесяти людей, яким заборонили в'їзд до Великої Британії та заморозили активи після анексії Криму. Санкції запровадили й проти п'яти банків, тобто тепер у чорному переліку 53 російські організації. Більше людей та установ лише у санкційних списках проти Сирії та терористичних організацій Аль-Каїди та ІДІЛ.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Парламент може не сумніватися, що розміщення цих сил на суверенній території України є поновленим вторгненням у цю країну. І, заперечуючи легітимність України як держави, і представляючи саме її існування, як смертельну загрозу для Росії, Путін створює привід для повномасштабного наступу.

Більшість депутатів розкритикували нові санкції й наполягають на жорсткішому підході. Вони закликають відключити Росію від фінансової системи "Свіфт", заборонити фунтові транзакції та зупинити потік російських брудних грошей у Сполучене королівство. Та прем'єр наполягає, що це лише перший пакет обмежень. Жорсткіші засоби впливу притримують, бо чекають подальшої ескалації.

Лондон обіцяє й далі підтримувати українців та економіку країни. А також збільшить обсяги передачі летальної оборонної зброї. Саме завдяки допомозі британського уряду, наша армія готова відбити наземну атаку. Зараз тривають консультації щодо посилення морських та повітряних сил.