Украина не планирует наступательных операций - Шмыгаль [ Редактировать ]
Источник: Фокус
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что страна остается преданной лишь дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны. Украина не планирует никаких наступательных операций.
"Наша страна столкнулась с самыми большими вызовами со времен нашей Независимости. Признание Россией псевдообъединений на территории украинского Донбасса - это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.. Россия в очередной раз избрала путь угроз, шантажа, военной эскалации", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Украина в свою очередь остается преданной политико-дипломатическому пути решения конфликта.
"Мы не планировали и не планируем наступательных операций, мы стремимся к миру", - подчеркнул премьер.
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.
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