В результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает штаб ООС.

ВСУ зафиксировали 59 вражеских обстрелов, 54 из которых велись с применением тяжелого вооружения. Обстрелу подверглись позиции украинских военных:

5 раз - Новотошковское - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Золотого - из артиллерии калибра 122 мм.

2 раза - Попасная - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.

7 раз - Южное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

4 раза - Пески - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.

4 раза - Светлодарск - из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Шмель".

14 раз - Богдановка - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.

7 раз - Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.

Станицы Луганской - из артиллерии калибра 122 мм.

3 раз - Счастье - из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм.

4 раза - Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

5 раз - Марьинка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Гранитное - из противотанковых ракетных комплексов.

Напомним, что президент России Путин после признания "ЛДНР" ввел войска на оккупированный Донбасс.