На Донбассе в результате обстрела погиб украинский военнослужащий [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму. Об этом сообщает штаб ООС.
ВСУ зафиксировали 59 вражеских обстрелов, 54 из которых велись с применением тяжелого вооружения. Обстрелу подверглись позиции украинских военных:
- 5 раз - Новотошковское - из БМ-21 "Град", артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Золотого - из артиллерии калибра 122 мм.
- 2 раза - Попасная - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм.
- 7 раз - Южное - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- 4 раза - Пески - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
- 4 раза - Светлодарск - из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов "Шмель".
- 14 раз - Богдановка - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.
- 7 раз - Мариуполя - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.
- Станицы Луганской - из артиллерии калибра 122 мм.
- 3 раз - Счастье - из БМ-21 "Град", минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- 4 раза - Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- 5 раз - Марьинка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- Гранитное - из противотанковых ракетных комплексов.
Напомним, что президент России Путин после признания "ЛДНР" ввел войска на оккупированный Донбасс.
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