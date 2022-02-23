Без теста и самоизоляции: Кабмин упростил въезд для украинцев [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
Украинцев, которые возвращаются на родину, освободили от прохождения самоизоляции и установки приложения "Вдома" вне зависимости от наличия COVID-документов и страны, из которой они прибывают домой. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Соответствующие изменения в постановление КМУ №1236 были приняты во время заседания Кабмина 23 февраля.
Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.
Кроме того, правительство отменило запретна пересечение государственной границы для иностранцев, прибывших из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были пойти на обязательную самоизоляцию. Такая норма также отменена.
Напомним, что Министерство иностранных дел обратилось к украинцам с рекомендацией воздержаться от поездок в Россию. А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию.
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