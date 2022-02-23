В Украине на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин, сообщили в Офисе президента Украины.

Сейчас идет развертывание штабов Сил территориальной обороны. Согласно решению Главнокомандующего Вооруженными Силами, в ближайшее время будет организовано и проведено собрание резервистов территориальной обороны по всей стране.

Прежде всего, на обучение на 30 суток будет призвано 14 200 резервистов в отдельных районах и областях. В дальнейшем не исключено проведение собрания во всех бригадах и батальонах.

Проведение первого учебного собрания Сил территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

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Напомним, что в Украине идет формирование и комплектование четырех Региональных управлений и 25 бригад Сил территориальной обороны. Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и городе Киеве.

Вступить в силы теробороны могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от пола или наличия военного опыта. Учения резервистов проходят в свободное от работы время. На службу в подразделениях теробороны также могут поступить офицеры запаса, имеющие опыт военной службы, военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности.

В состав бригад будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, которые размещены в каждом районе в соответствии с административным делением территории Украины. Командующим Сил территориальной обороны ВСУ назначен Юрий Галушкин.