Україна закликала Туреччину закрити для Росії протоки Босфор і Дарданелли [ Редактировать ]
Україна закликала Туреччину закрити для Росії протоки Босфор і Дарданелли.
Водночас, Рос-мор-реч-флот оголосив про те, що судноплавство в Азовському морі зупинили з ранку 24 лютого до особливої вказівки.
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