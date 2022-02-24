Все, кто умеет держать в руках оружие - приходите в силы теробороны и к ВСУ. С таким призывом обратился к украинцам в соцсетях министр обороны Украины Алексей Резников.

Уважаемые соотечественники!

Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны.

Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе.

Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе.

С собой нужно иметь только паспорт. Следите за обновлением информации на сайте Сил Теробороны - https://sprotyv.in.ua.

Держим строй!

Смерть русским оккупантам!