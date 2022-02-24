Все, кто умеет держать в руках оружие - приходите в терроборону и к ВСУ - Минобороны [ Редактировать ]
Все, кто умеет держать в руках оружие - приходите в силы теробороны и к ВСУ. С таким призывом обратился к украинцам в соцсетях министр обороны Украины Алексей Резников.
Уважаемые соотечественники!
Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны.
Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе.
Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в вашем регионе.
С собой нужно иметь только паспорт. Следите за обновлением информации на сайте Сил Теробороны - https://sprotyv.in.ua.
Держим строй!
Смерть русским оккупантам!
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