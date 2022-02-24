Россия бомбит украинские города: полный список официальных сайтов с достоверной информацией [ Редактировать ]
24 февраля 2022 года Россия начала нападение на территорию Украины. В разных городах государства слышны взрывы, на территориях Луганской и Донецкой областей ведутся боевые действия.
Где искать официальную информацию, чтобы не читать фейки.
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