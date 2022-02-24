Наступление на Чернигов остановлено, идут бои под Харьковом - Генштаб [ Редактировать ]
В Черниговской области удалось остановить наступление противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 10:30.
Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.
Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.
Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.
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