Зброю видаватимуть ветеранам органів внутрішніх справ [ Редактировать ]
Також у Нацполіції повідомили, що видаватимуть зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Відповідний наказ підписав голова Нацполіції Ігор Клименко. Процедура буде максимально спрощена через агресію Росії. Видача зброї має підсилити діяльність силовиків у забезпеченні правопорядку.
по теме
В обласному оперативному штабі підтвердили три обстріли - під прицілом опинилися радіолокаційні станції.
Щойно надійшло повідомлення про те, що українські протиповітряні сили збили шостий російський літак. Сталося це поблизу Краматорська.
О 9.40, з боку Білорусі гелікоптер неподалік мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл.
З'явилось звернення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
В Хмельницькій області, в місті Старокостянтинів, на Вінниччині - у Тульчині та Бохані, горять військові частини.